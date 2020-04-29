Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Проекты, способствующие «правдивому признанию» событий венгерской истории, включая период «советской тирании», намерено профинансировать посольство США в Будапеште. Об этом сообщает 29 апреля RT со ссылкой на документ диппредставительства.

В описании гранта говорится, что проекты должны раскрывать сложные события истории страны через личный опыт и устные свидетельства. Речь идёт о проявлениях человечности и неповиновения нацистам, эпизодах жестокости и коллаборационизма, которые происходили во времена холокоста, Второй мировой войны и при «тирании Советского Союза».

Финансирование каждой программы составит до $25 тыс. Средства предназначены для местных или американских некоммерческих организаций, учебных заведений, правительственных учреждений и граждан. Их можно будет тратить на создание фильмов, проведение конференций и дискуссий, выставок и исследований.

Читайте также: США намерены вложить $1,5 млн в развитие «демократии» в Сирии

А также: США готовы направить $10 млн на налоговую реформу в Боснии и Герцеговине