Сеул, , 08:28 — REGNUM 29 апреля министры обороны Южной Кореи и Канады провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и укрепление двухсторонних отношений в сфере обороны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Чон Гён Ду и Харджит Сингх Саджан обсудили эпидемиологическую ситуацию в странах и принимаемые в каждой стране карантинные меры.

Во время разговора представитель Южной Кореи отметил, что власти страны оперативно отреагировали на угрозу распространения коронавируса, предоставив общественности прозрачные данные о действиях правительства. Он также рассказал о роли военных в борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, министр обороны Канады высоко оценил усилия Сеула по борьбе с эпидемией коронавируса, добавив, что Южная Корея является примером для всего мира.

Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и договорились продолжить работу над дальнейшей активизацией сотрудничества в сфере обороны и в борьбе с коронавирусом.