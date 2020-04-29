Киев, , 08:20 — REGNUM Депутат Верховной рады, бывший директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович не смог ответить на вопросы следователей, касавшиеся финансирования фуршета по случаю годовщины так называемого «голодомора». Об этом сообщил и.о. руководителя управления организации досудебных расследований Главного следственного управления (ГБР) Николай Арманов 28 апреля в комментарии «Интерфакс-Украина».

"Сегодня следователь ГБР действительно допросил бывшего главу Института национальной памяти по поводу использования бюджетных средств при проведении фуршета по поводу 85-й годовщины «голодомора», — подтвердил он.

Арманов добавил, что некоторые вопросы касались и финансовой стороны мероприятия.

«На поставленные вопросы финансового характера экс-глава Института национальной памяти сообщил, что ничего не помнит», — подчеркнул он.

Чиновник не уточнил, будут ли проводиться какие-то следственные действия в ближайшее время.

«По-моему, картина ясная и очевидная, товарищи, похоже, что и жрал, и крал на голодоморе», — прокомментировал сообщение депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бужанский опубликовал информацию, согласно которой Вятрович может быть причастен к разворовыванию денег в 2018 году. Часть этих средств могли быть пущены на организацию пиршества по поводу годовщины так называемого «голодомора».

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