Киев, 29 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Депутат Верховной рады, бывший директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович не смог ответить на вопросы следователей, касавшиеся финансирования фуршета по случаю годовщины так называемого «голодомора». Об этом сообщил и.о. руководителя управления организации досудебных расследований Главного следственного управления (ГБР) Николай Арманов 28 апреля в комментарии «Интерфакс-Украина».
Арманов добавил, что некоторые вопросы касались и финансовой стороны мероприятия.
Чиновник не уточнил, будут ли проводиться какие-то следственные действия в ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бужанский опубликовал информацию, согласно которой Вятрович может быть причастен к разворовыванию денег в 2018 году. Часть этих средств могли быть пущены на организацию пиршества по поводу годовщины так называемого «голодомора».
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