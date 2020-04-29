Париж, , 08:05 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп предостерег от «риска краха» экономики, если режим изоляции не будет снят «постепенно, тщательно», во время презентации своего плана по выходу из изоляции перед депутатами, передает BFM TV.

«Мы считаем, что длительное прекращение производства целых секторов нашей экономики, что длительное нарушение школьного образования большого числа детей и подростков, что прерывание государственных или частных инвестиций, длительное закрытие границ, ограничение передвижений представляло бы для страны не только болезненный недостаток изоляции, но, по правде говоря, гораздо более ужасный риск краха», — заявил премьер-министр Франции.

Банк Франции, со своей стороны, уже оценил сокращение ВВП на уровне около 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о продлении чрезвычайного положения (ЧП) в области здравоохранения во Франции на два месяца, до 24 июля 2020 года, будет представлен в совете министров и рассмотрен в парламенте.

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