Прага, , 07:19 — REGNUM Дипломаты из России не прибывали в пражский аэропорт с середины марта, сообщили 28 апреля в посольстве РФ в Праге на странице в Facebook.

Комментарий стал опровержением заявления пресс-секретаря МИД Чехии о том, что «примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат».

«С середины марта 2020 года ни один из дипломатических сотрудников посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт», — сообщили в российском посольстве.

Накануне, напомним, чешское издание Respekt сообщило со ссылкой на источники в спецслужбах, что некий гражданин, связанный с Россией, три недели назад привёз яд, предназначенный для двух муниципальных политиков. Встречал его, по предположению журналистов, российский дипломат.

В статье также утверждалось, что злоумышленник якобы хотел отравить чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Коневу и переименованию площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

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