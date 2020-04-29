Токио, , 06:40 — REGNUM Японского ордена Восходящего солнца различных степеней удостоены пять граждан России. Об этом сообщается в опубликованном 29 апреля постановлении правительства Японии.

В текущем наградном списке, в котором числятся более четырёх тысяч японцев и 117 иностранцев, также присутствуют такие известные персоны, как создатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс.

В числе награждённых орденом третьей степени на шейной ленте — советский и российский историк, японист, доктор исторических наук Александр Мещеряков и главный научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН Ирина Лебедева.

Ордена четвёртой степени на нагрудной ленте будут вручены директору Дальневосточного художественного музея Валентине Запорожской и старшему научному сотруднику Института восточных рукописей РАН Вадиму Климову.

Орденом пятой степени награждена старший научный сотрудник Государственного музея Востока Галина Шишкина.

Как сообщало ИА REGNUM, орден Восходящего солнца за развитие отношений с Японией вручили спецпредставителю президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому и директору «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергею Крикалёву.

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