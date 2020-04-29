Прага, , 06:12 — REGNUM Попытка повлиять на отношения России и Чехии извне и возникшая вслед за этим политическая дискуссия не требует выдворения из Чехии российского посла, заявил 28 апреля журналистам чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

«Мы суверенное государство и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела», — сказал он.

Бабиш при этом подчеркнул, что возможная акция против граждан Чехии, о которой сообщали в прессе, недопустима.

Накануне, напомним, чешское издание Respekt сообщило со ссылкой на источники в спецслужбах, что некий гражданин, связанный с Россией, три недели назад привёз яд, предназначенный для двух муниципальных политиков. В статье утверждалось, что злоумышленник якобы хотел отравить чиновников, причастных сносу памятника маршалу Коневу и переименованию площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

В Москве публикацию назвали фейком и отметили недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию.

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