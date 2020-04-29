Токио, , 06:12 — REGNUM Создателя американской корпорации Microsoft и крупного благотворителя Билла Гейтса наградили японским орденом Восходящего солнца первой степени. Об этом сообщается в опубликованном 29 апреля постановлении правительства Японии.

В наградном списке всего числятся более четырёх тысяч японцев и 117 иностранцев, включая пять граждан России, которых удостоили наградами различных степеней.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года государственную награду Японии за вклад в укрепление турецко-японских отношений получил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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