Екатеринбург, , 05:47 — REGNUM В Екатеринбурге 9 мая планируется проведение парада воздушной военной техники. Об этом в ходе прямой линии на 41 телевизионном канале сообщил глава города Александр Высокинский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Пока по информации Центрального военного округа у нас планируется парад воздушной техники. Самолёты пролетят», — заявил Александр Высокинский.

Он добавил, что также будут проведены и мемориальные мероприятия, но в усечённом режиме. В частности будет организовано возложение цветов.

«Поколение победителей мы обязаны отблагодарить. Поэтому праздник будет. Мы никакую подготовку не сворачиваем», — подчеркнул мэр Екатеринбурга.

Также Александр Высокинский сообщил, что сейчас решается вопрос с возможностью проведения праздничного салюта.

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