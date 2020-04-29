Екатеринбург, 29 апреля 2020, 05:47 — REGNUM В Екатеринбурге 9 мая планируется проведение парада воздушной военной техники. Об этом в ходе прямой линии на 41 телевизионном канале сообщил глава города Александр Высокинский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Он добавил, что также будут проведены и мемориальные мероприятия, но в усечённом режиме. В частности будет организовано возложение цветов.
Также Александр Высокинский сообщил, что сейчас решается вопрос с возможностью проведения праздничного салюта.
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