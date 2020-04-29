Москва, , 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В разное время полета, который продлился более 8 часов, их сопровождали истребители Финляндии, Швеции, Польши и Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля два прошедших модернизацию стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников» ВКС РФ были перебазированы на аэродром постоянной дислокации в Саратовской области.

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