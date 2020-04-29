Екатеринбург, , 05:11 — REGNUM В Свердловской области на воинских мемориалах в 2020 году увековечат 1294 имени солдат Великой Отечественной войны, считавшихся до недавнего времени неизвестными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В год празднования 75-летия Победы, новые имена будут высечены на мемориальных плитах братских захоронений в Екатеринбурге, Карпинске, Серове и Тавде. Установить имена бойцов, удалось благодаря совместной работе регионального Военного комиссариата и поисковых отрядов, а также раскрытию архивных документов.

Как сообщил глава свердловского министерства ЖКХ Николай Смирнов, имена многих из тех солдат Великой Отечественной войны, которые попали в уральские госпитали и были захоронены в братских могилах до сих пор неизвестны. Установить их фамилии удалось в рамках реализации проекта «Имена из тыловых госпиталей». Николай Смирнов уточнил, что на данный момент нам известны имена 1479 умерших от ран в Свердловской области бойцов Красной Армии.

Напомним, что на Среднем Урале в годы Великой Отечественной войны был развёрнут 161 госпиталь для тяжело раненных солдат и офицеров. Под охраной государства в Свердловской области находится 33 братские могилы и 20 одиночных захоронений бойцов Красной Армии. По приблизительным оценкам в них захоронено не менее трёх тысяч человек.