Пекин, , 05:04 — REGNUM Бывший вице-губернатор китайской провинции Хэбэй находится под следствием, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Чжан Хэ также является бывший членом Постоянного комитета Хэбэйского провинциального комитета Компартии Китая. Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссия завершили свое расследование и передали дело в прокуратуру. Подробности не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-губернатор провинции Хэнань Сюй Гуан также находится под следствием в связи с обвинениями во взяточничестве.

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