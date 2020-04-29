Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Решение Южного переходного совета Йемена, объявившего о создании самоуправляемой администрации в городе Аден, вызывает обеспокоенность американских властей. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, которое опубликовано 28 апреля на странице госдепа в Twitter

По мнению Помпео, данный шаг усугубляет нестабильность в Йемене, особенно, на фоне угрозы распространения коронавируса в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, план по созданию самоуправляемой администрации на юге Йемена был обнародован 26 апреля.

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