Богота, , 04:16 — REGNUM Колумбию официально приняли в члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба генерального секретаря ОЭСР Хосе Анхеля Гурриа.«Мы рады приветствовать Колумбию в качестве 37-го члена ОЭСР», — цитируются в сообщении слова Гурриа.

По словам генерального секретаря, своим вступлением в ОЭСР Колумбия доказывает свою приверженность «объединению стран», стремящихся к улучшению благосостояния и качества жизни своих граждан с помощью «самых высоких стандартов глобальной публичной политики».

Напомним, Колумбию пригласили вступить в ОЭСР весной 2018 года.

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