Ухань, Китай, , 03:30 — REGNUM Слухи о том, что новый коронавирус произошел из Национальной лаборатории биологической безопасности Китая при Уханьском институте вирусологии являются беспочвенными и не основанными на реальных фактах, заявил директор лаборатории Юань Чжимин в недавнем интервью Reuters, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

По словам Юаня, «злонамеренные» обвинения в адрес лаборатории были «высосаны из пальца» и игнорируют все имеющиеся факты. По его словам, «лаборатория не имела намерений или возможности создавать или конструировать новые вирусы», а также «не существует информации, доказывающей, что геном SARS-CoV-2 был создан человеком».

Некоторые теории заговора подогреваются специфическим документом Индийского технологического института, которые указывают на то, что белки коронавируса имеют «странное сходство» с оными у ВИЧ. Большинство ученых в настоящее время убеждены, что SARS-CoV-2 произошел из природы — от летучих мышей и панголин, а потому он имеет естественное происхождение, настаивает Юань.

«Более 70% новых инфекционных заболеваний происходят от животных, и особенно — диких», — заявил Юань, добавив, что ученые знают о том, что все семь известных коронавирусов человека произошли от летучих мышей, мышей или домашних животных.

Директор лаборатории также отверг теории, согласно которым из лаборатории произошла утечка природного коронавируса, извлеченного из летучих мышей в научных и исследовательских целях, через заразившийся персонал. Он подчеркнул невозможность такого поворота, потому что этого не позволил бы уровень защиты лаборатории. Отвечая на вопрос об источнике происхождения коронавируса, Юань заявил, что «ответов нет».