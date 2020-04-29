Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Повсеместное прекращение огня должно быть реализовано в Сирии после теракта сирийском городе Африн. Об этом 28 апреля написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

Он подчеркнул, что «подобные действия неприемлемы ни для одной из сторон конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в результате взрыва автоцистерны в Африне погибли не менее 40 человек. Минобороны Турции обвинило в теракте курдов.

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