Пхеньян, , 00:50 — REGNUM Одна из главных ежедневных газет Северной Кореи — «Нодон Синмун» — вышла снова без фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына 28 апреля.

Это произошло на фоне слухов, запущенных американскими и японскими СМИ, об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына или его смерти. Соответствующие слухи были вызваны тем, что высший руководитель давно не появлялся на публике.

В то же время официальные лица Южной Кореи утверждают, что никакой аномальной активности в КНДР не замечено, а лидер страны продолжает выполнять свою работу. Также Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило 27 апреля, что Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму президенту ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что не располагает официальными данными о состоянии здоровья уважаемого высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что узнал подробности, однако не готов их раскрыть на публику.

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