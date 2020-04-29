Москва, , 00:08 — REGNUM Правительство Российской Федерации расширило список системообразующих компаний — в нем оказалась скандально известно компания ООО «Монерон», которую пытается приобрести известная телеведущая Ксения Собчак.

Напомним, что вокруг Собчак и ее матери — члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой (Тува) разгорелся скандал. Оказалось, что Собчак пытается приобрети крупные доли в двух дальневосточных компаний, которые занимаются добычей краба — ООО «Монерон» и ООО «Курильский Универсальный Комплекс». Однако регистрация перехода доли в этих компаниях к Собчак была заблокирована судом. Оказалось, что эти компании дано фигурируют в различных уголовных делах и подозреваются в различных мошенничества. Арест на активы компаний ыл наложен Южно-Сахалинским городским судом.

Однако мать Собчак — сенатор Нарусова написала письмо сразу председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой разобраться в ситуации с арестом имущества компании, которую приобретает ее дочь Ксения Собчак.

Сразу же возник вопрос о том, что сенатор Нарусова нарушила закон — член Совета Федерации не может обращаться в суд по имущественным делам, тем олее когда речь идет о потенциальном имуществе ее дочери.

В Совете Федерации уже решают вопрос о том, насколько этично поступила сенатор Нарусова и не нарушила ли она положение о конфликте интересов.

И тут оказалось, что за включением ряда компаний, занимающихся промыслом морепродуктов, в список системообразующих предприятий тоже стояла сенатор Нарусова. И в этом списке оказалась компания ООО «Монерон».