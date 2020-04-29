Скопье, , 00:11 — REGNUM Конституционный суд Северной Македонии 28 апреля принял решение о лишении силы решения правительства о снижении заработной платы всех государственных служащих, включая президента, депутатов парламента и судей, до минимальной на период действия чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, на заработных платах государственных служащих в правительстве надеялись получить дополнительные 240 миллионов денаров (или 4 миллиона евро) в бюджет на смягчение кризиса, вызванного коронавирусом.

Решение Конституционного суда вызвало протест в Социал-демократическом Союзе Македонии (СДСМ), представителем которого является глава технического правительства страны Оливер Спасовски. В СДСМ данное решение назвали «постыдным» и «наносящим непосредственный ущерб гражданам».

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