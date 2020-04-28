Ашхабад, , 23:30 — REGNUM В министерстве иностранных дел Туркмении состоялась встреча туркменских чиновников и дипломатов с представителями агентств и специализированных учреждений Организации объединенных наций, передает «Туркменистан сегодня».

Постоянный координатор ООН в Туркмении Елена Панова поблагодарила туркменские власти за постоянную поддержку, оказываемую Организации объединенных наций.

По ее словам, в ООН высоко оценивает вклад страны в развитие международного сотрудничества в различных сферах, а также полностью поддерживают выдвинутые президентом Гурбангулы Бердымухамедовым инициативы.

В свою очередь директор местного представительства Всемирной организации здравоохранения Паулина Карвовска отметила, что Туркмения демонстрирует приверженность принципам глобальной системы ВОЗ по эпидемиологическому надзору.

Представитель Всемирной организации здравоохранения похвалила туркменские власти за то, что они уделяют большое внимание вопросам борьбы с распространением инфекционных заболеваний и реализации программы всеобщей иммунизации.

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