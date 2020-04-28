Дамаск, , 23:04 — REGNUM В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации за истекшие сутки не было зафиксировано обстрелов с позиций подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований, сообщил 28 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской республике Олег Журавлёв.

Начальник российского Центра напомнил, что в зоне деэскалации «Идлиб» с 6 марта 2020 года введён режим прекращения огня в соответствии с соглашениями президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, подписанных 5 марта в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля российская военная полиция провела патрулирование на территории четырёх провинций Сирии.

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