Приштина, , 23:24 — REGNUM Глава канцелярии по Косово в правительстве Сербии Марко Джурич 28 апреля записал видеообращение, в котором назвал политическую организацию косовских сербов «Сербский список» бастионом защиты государственных интересов Сербии в Косово и Метохии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в своем обращении Джурич заявил, что косовские сербы должны быть едины в своих действиях на фоне формирования нового правительства Косово, и что «Сербский список» пользуется полным доверием Белграда в этом процессе.

«Мы проводим ежедневные и продолжительные консультации с представителями «Сербского списка» и правительство Сербии полностью доверяет им, и в ближайшее время они будут бастионом защиты сербских интересов в Косово и Метохии», — заявил Джурич и выразил уверенность в том, что «Сербский список» будет отстаивать сербские государственные и национальные интересы при взаимодействии с «представителями других партий в нашей южной провинции».

Напомним, «Сербский список» высказался в поддержку формирования Демократической лигой Косово нового правительства края в обход выборов.

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