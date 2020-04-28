Дамаск, , 22:53 — REGNUM Российская военная полиция за последние 24 часа провела патрулирование на территории четырёх провинций Сирии, сообщил 28 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике Олег Журавлёв.

По данным российского Центра, наземное патрулирование проводилось на территории провинций Хасака, Дейр-Эз-Зор, Ракка и Алеппо.

Кроме того, вертолётами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Афан — Хак-Эль-Сура — аэродром Квайрес — аэродром Метрас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зоне деэскалации «Идлиб» было проведено шестое по счёту совместное патрулирование военнослужащих России и Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии погибли 35 мирных жителей – минобороны Турции

Читайте развитие сюжета: Минобороны: в зоне «Идлиб» протурецкие боевики не производили обстрелов