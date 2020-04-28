Санкт-Петербург, , 22:50 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по 12 мая включительно продлил режим ограничений, введенный для противостояния распространению коронавирусной инфекции. Об этом глава города сообщил в своем видеообращении к петербуржцам вечером 28 апреля.

Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, особый режим был введен в Петербурге в конце марта и с тех пор усиливался дополнительными ограничениями и запретами.

«У нас идет война с невидимым и потому особо опасным врагом. На передовой врачи, медсестры, санитарки — они наши «офицеры и солдаты». К сожалению, они также болеют. Четверо врачей находятся в реанимации Боткинской больницы. Смертельная угроза сохраняется, и Петербург несёт потери», — объяснил тяжесть ситуации Александр Беглов.

Он напомнил, что подписано постановление о порядке назначения помощи медикам, которые заболели коронавирусной инфекцией, а также семьям медработников, умерших от COVID-19. Однако лучшей помощью медикам со стороны горожан, по словам Беглова, будет строгое соблюдение режима самоизоляции и других карантинных мер.

«Мы аккумулировали все ресурсы. В борьбу с эпидемией включились не только медики, но и предприниматели, студенты, служащие, волонтеры… Всем им огромное спасибо! В Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая включительно. Оставайтесь дома! Берегите себя! Вместе мы справимся!», — сказал губернатор Петербурга.

Напомним, президент России Владимир Путин во вторник продлил период нерабочих оплачиваемых дней по 11 мая и оставил на усмотрение регионов дальнейшие шаги по ослаблению или усилению защитных мер, но не ранее 12 мая.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 3436 случаев заражения коронавирусом. Умерло от COVID-19 за всё время 27 человек. Выздоровело 544 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Пропускная система в Петербурге перед праздниками стала бы безумием