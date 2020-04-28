Тбилиси, , 22:37 — REGNUM Идея Киева назначить скандального политика Михаила Саакашвили на высокий пост плохо согласуется с партнёрскими отношениями с Тбилиси, сказано в заявлении грузинского президента Саломе Зурабишвили от 28 апреля.

Зурабишвили «Я сожалею о дефиците доверия, который уже возник между нашими странами, однако надеюсь, что интересы стран окажутся более ценными, нежели узкополитические амбиции и расчёты».

Осуждение этой инициативы в Грузии понятно, отмечает глава государства. Ведь Саакашвили — преступник, согласно вердикту грузинского правосудия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идею назначить Саакашвили на пост заместителя председателя правительства Украины выдвинул президент этой страны Владимир Зеленский. Тбилиси каждый день призывает Киев отказаться от этой инициативы.

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