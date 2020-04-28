Ашхабад, , 22:31 — REGNUM Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудил с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге ситуацию в Туркестанском регионе и в мире в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Доктор Клюге отметил значимость ценных инициатив президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и предпринимаемые туркменскими властями меры по профилактике опасных заболеваний.

Говоря о координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, стороны подчеркнули необходимость обмена экспертными навыками между туркменскими и иностранными специалистами.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным министерства здравоохранения Туркмении, в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.