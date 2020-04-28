Архангельск, , 22:06 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области ответил на вопрос о том, почему до сих пор не построили железнодорожную магистраль Белкомур.

«Белкомур строят с 60-х годов точно, а первые разговоры и вовсе были в 50-х годах прошлого века. Раз столько лет он остается в повестке, значит рассматривается как эффективный. Этот проект сам по себе имеет несколько экономически слабых пунктов. Я проект знаю со времен, когда был замминистром, и этот проект обсуждал с вашими руководителями. Он сам по себе правильный, но слабоват с точки зрения грузовой базы. Инвестиции требуются большие, а экономическая отдача недостаточная», — заявил Цыбульский.

При этом он отметил, что проектом надо заниматься.

«Важен выход в региона в Северный морской путь, как и развитие транспортных компетенций», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о строительстве железнодорожной магистрали, которая соединит промышленные районы Урала с Белым морем, заговорили еще до революции, в 1912 году. Но первые участки общей протяженностью более 400 км (Архангельск — Карпогоры и Вендинга — Микунь) появились только в послевоенное время — в 1947—1954 годы.

Сам проект под названием «Белкомур» («Белое море — Коми — Урал») сформировался в 1995 году. Республика Коми, Архангельская область и Пермский край на следующий год учредили межрегиональную акционерную компанию «Белкомур». После этого было построено еще два участка: в Поморье и Коми — всего 40 км. В конце 1990-х из-за финансового кризиса строительство было заморожено, и вернулись к этой идее только в 2007 году.

Проект предусматривает создание железнодорожной магистрали Архангельск — Сыктывкар — Соликамск — Пермь общей протяженностью более 1100 км. Магистраль должна была улучшить условия транспортного обслуживания и могла способствовать освоению богатых ресурсов трех субъектов. Однако, несмотря на многочисленные заявления о важности проекта, он до сих пор не реализован.