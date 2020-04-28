Лима, , 22:04 — REGNUM Девять человек стали жертвами беспорядков в тюрьме перуанской столицы, передаёт 28 апреля RPP.

Уточняется, что заключённые пенитенциарного учреждения «Мигель Кастро» устроили бунт, протестуя против ужесточения правил в связи с пандемией.

Заключённые подожгли матрасы, в охрану полетели тяжёлые вещи. К подавлению бунта были привлечены две сотни силовиков не из тюремного штата.

Силовики применили огнестрельное оружие: девять заключённых были убиты. Ранены были 67 человек, в том числе надзиратели и полицейские.

Напомним, в Перу разрабатывают поправки в закон, ужесточающий требования к получению амнистии на фоне пандемии. Сейчас в стране количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 28 699, количество летальных исходов — 782 .

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