Калининград, , 22:01 — REGNUM Самолёт воздушной разведки и управления ударами британских Королевских ВВС Sentinel R.1 провёл многочасовой полет вдоль северо-западных границ России, сообщают 28 апреля мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Британский воздушный разведчик с бортовым номером ZJ694 и позывным RRR7303 взлетел с авиабазы Уоддингтон в Англии, облетел границы Калининградской области, оставаясь в небе Польши, Литвы и над акваторией Балтийского моря, а затем вернулся в польское воздушное пространство и совершил два пролета вдоль западной границы Белоруссии.

У границ России британский самолёт-шпион работал порядка шести часов.

Бортовое оборудование самолёта Sentinel R.1 позволяет ему собирать информацию об обстановке на большой территории и отслеживать как стационарные, так и подвижные объекты.

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