Архангельск, , 21:56 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский хочет вернуть форум «Арктика — территория диалога» в Архангельск.

«Мне кажется, что его [форум — ред.] надо вернуть в Архангельск. Это же не просто мероприятие, на которое все собираются поболтать. Это еще и колоссальное вливание в экономику, заявил Цыбульский интервью местными СМИ. — И в Архангельске это нужно, потому что в Мурманске есть порт и ледокол, на который все приезжают. В Архангельске такой арктической «фишки» сегодня нет. При том что Архангельск — тот город, от которого все пошло. Северные ворота России были на протяжении многих-многих лет, вся выручка здесь формировалась. Мы уважаем Мурманск, но он совсем еще молодой город. Все северные города пошли отсюда, и не замечать это неправильно. Не отдавать этому должное нельзя. Я бы постарался сюда этот форум вернуть».

Он также отметил, что Санкт-Петербург перенасыщен подобными мероприятиями и форум теряется в их повестке. Для Архангельска же трудность только в одном — принять всех его участников.

«Но, может, не всех надо звать, а только самых важных для обсуждений арктических вопросов», — заявил Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Арктика — территория диалога» был перенесен из Архангельска в Санкт-Петербург в 2019 году. Это событие эксперты назвали одной из главных имиджевых потерь региона.