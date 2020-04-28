Ярославль, , 21:54 — REGNUM В Ярославской области ограничительные меры могут быть ужесточены, но только если этого потребует ситуация. Об этом заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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«Сегодня Президент объявил, что режим нерабочих дней с учётом праздников продлится до 11 мая. Но подчеркнул, что это не означает завершения борьбы с коронавирусной инфекцией. Ограничительные меры должны сохраняться или постепенно отменяться «выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации на территории». Поэтому не будем торопиться с прогнозами», — заявил Дмитрий Миронов.

По словам губернатора, регион продолжает наращивать количество коек для лечения больных COVID-19. Планируется закупить 68 аппаратов ИВЛ. Затем Дмитрий Миронов перешел на ситуацию с экономикой.

«Как и прежде, придерживаемся политики «золотой середины», пытаемся соблюсти баланс. Но если потребуется ужесточить меры ради безопасности жителей, принять непопулярные меры, сделаем это обязательно. Иной выбор неприемлем», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Таким образом глава региона косвенно подтвердил информацию о том, что введение пропускного режима пока отложено.

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