Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Кандидат 2016 года в президенты США от демократов Хиллари Клинтон готова поддержать кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена на предстоящих выборах, 28 апреля сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, объявление об этом может быть сделано уже в ближайшее время. Байдена уже поддержали бывшие соперники на праймериз Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

Кроме того, о своей поддержке Байдена в качестве единого кандидата от Демократической партии США заявил бывший президент Барак Обама.

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