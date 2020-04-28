Донецк, , 21:32 — REGNUM Теперь, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли, он не имеет морального права делать заявлений на тему территориальной целостности Украины, заявил 28 апреля глава ДНР Денис Пушилин, сообщается на его официальном сайте.

Комментируя заявление Зеленского о том, что на Украине произошло историческое событие — вступил в силу закон о продаже земли, глава ДНР сказал:

«Действительно, во всём мире мало примеров, когда руководитель государства открыто ликует, предавая интересы своего народа в угоду заокеанским кураторам и международным кредиторам».

Он отметил, что этим законом украинские власти посягнули на национальное достояние Украины. Зеленский теперь «не имеет права говорить о её территориальной целостности».

Пушилин подчеркнул, что властям в Киеве не нужны люди Донбасса, истребление которых продолжается, им нужны плодородные земли Донецкого края.

Украинская власть продолжает «планомерно уничтожать бывшее некогда суверенное государство», и продажа земли — это ещё один из методов такого уничтожения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Зеленский подписал закон об открытии рынка земли. Законом создаются условия «для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины».

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