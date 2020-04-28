Тбилиси, , 21:21 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала специальное заявление в связи с предложением президента Украины Владимира Зеленского экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили занять пост вице-премьера. Пресс-служба президента Грузии распространила ее заявление 28 октября вечером.

В нем Саломе Зурабишвили выражает крайнее разочарование в связи намерением стратегического партнера Грузии назначить на высокую политическую должность человека, осужденного за уголовные преступления всеми тремя судебными инстанциями Грузии, а также признанного виновным ЕСПЧ.

«Из-за создавшейся сегодня ситуации переживают все, кто уважает историю наших стран и пройденный вместе путь и кого волнует будущее нашей стратегической дружбы. В их числе я, президент Грузии, а вместе со мной — большинство общественности. Такого развития событий могут хотеть только те, кто желает внести трещину в нерушимую дружбу между Грузией и Украиной», — пояснила президент Грузии.

Она напомнила об общих целях и устремлениях обеих стран — вступлении в ЕС и НАТО, о «планах по упрочению транспортного потенциала на Черном море», об объединяющих Грузию и Украину проблемах территориальной целостности и оккупации.

«Невозможно представить, что выиграют от расхождения путей и ослабления единства или Грузия, или Украина. Лично я не хочу думать, что такой вариант допустим. Не представляю, как может один человек быть настолько важным, чтобы Украине стоило ставить на весы наши длительные межгосударственные отношения, пренебрегать нашими институтами и оскорблять наше общество», — написала Зурабишвили.

Она выразила сожаление из-за дефицита доверия между двумя странами, но отметила, что хотела бы ошибаться и надеяться, что «интересы обеих стран окажутся более ценными, чем узкие политические амбиции и расчеты».