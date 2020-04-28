Москва, , 21:14 — REGNUM Законопроект, вводящий штрафы за вождение автомобилей в нарушение режима пандемии коронавируса без цифрового пропуска, внесло в Госдуму Заксобрание Нижегородской области, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

Согласно поправкам в КоАП, вводится новая статья: «Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». Штраф предлагается установить в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Повторное нарушение предлагается наказывать штрафом на уровне 5 тыс. рублей.

Изменения «позволят в рамках действующего административного законодательства более эффективно осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил поведения, в том числе с использованием технических средств фиксации нарушений в отношении водителей и владельцев автотранспортных средств, а также позволят снизить негативные последствия чрезвычайной ситуации», считают парламентарии.

Вместе с тем в федеральном законодательстве отсутствует понятие «режим повышенной готовности».