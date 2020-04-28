Москва, 28 апреля 2020, 20:59 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин официально утвердил 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Соответствующее постановление правительства подписано Мишустиным сегодня, 28 апреля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сегодня в ходе онлайн-совещания с губернаторами и членами правительства заявил, что сегодняшний день 28 апреля нужно официально сделать Днем работника скорой медицинской помощи. В период пандемии коронавируса это более чем актуально.