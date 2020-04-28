Нью-Йорк, США, , 20:41 — REGNUM Правительство национального согласия и Президентский совет — это те структуры, которые ООН признаёт законными институтами власти в Ливии, сообщил 28 апреля журналистам Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека организации.

Комментируя заявление командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, который сказал, что он берёт на себя функции управления страной, дипломат указал на неизменность позиции ООН.

Он подчеркнул, что ПНС и ливийский Президентский совет — это единственная международно признанная форма правления в Ливии.

Дюжаррик «Любые политические изменения должны проходить демократическим путём, а не через военные действия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хафтар накануне, 27 апреля, объявил, что не признаёт более Схиратского соглашения (о создании ПНС и Президентского совета) и что руководство страной теперь будет осуществлять командование ЛНА.

Российская сторона высказалась с неодобрением этого шага. Впрочем, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва не одобряет также главу ПНС Фаиза Сарраджа за его нежелание договариваться с Хафтаром.

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