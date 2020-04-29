Тегеран, , 07:52 — REGNUM 28 апреля министры иностранных дел Ирана и России отвергли новый план США по иранской ядерной сделке 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров обсудили по телефону последние региональные события, в том числе пути достижения внутриполитического взаимопонимания в Афганистане. Они также заявили, что новый план США по СВПД отвергается как непрактичный.

Ранее американская ежедневная газета New York Times написала, что Соединенные Штаты планируют настаивать на продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, которое истекает 18 октября.

Госсекретарь США Майк Помпео, как сообщается, представил план, в соответствии с которым США, подписавшие иранскую ядерную сделку, продолжают быть участниками соглашения.

Напомним, что Иран и шесть мировых держав (США, Великобритания, Франция, Китай, Россия и Германия) достигли знакового ядерного соглашения 14 июля 2015 года. 8 мая 2018 Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из этой сделки.