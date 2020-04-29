Тегеран, , 08:00 — REGNUM 28 апреля министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами высоко оценил решимость нации, медицинских сил и официальных лиц победить коронавирус. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Успех в мужественной борьбе с вирусом, который убил более 211 000 человек по всему миру, вызывает исключительно уважение к иранскому народу», — отметил Хатами во время своего визита в больницу в Тегеране.

В ходе визита министр высоко оценил работу медицинского персонала, врачей и медсестер, а также поблагодарил их за решительные усилия по борьбе со смертельным вирусом с момента начала его распространения в Иране в конце февраля.

Говоря о COVID-19, Хатами заявил, что вирус многому научил страну, в том числе как лучше бороться с современными угрозами в будущем.

Министр настоятельно призвал всю Исламскую Республику находиться в состоянии готовности, поскольку «противники могут использовать COVID-19 с целью осуществления своих враждебных планов в отношении стран мира».

Смертельный коронавирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, заразил более 3 000 000 человек по всему миру и убил более 211 000 человек. В Иране число погибших составляет более 5800 человек.