Тегеран, , 08:04 — REGNUM 27 апреля глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хасаном Рухани, что Китай будет стоять рядом с Ираном до полной победы над коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 апреля.

Он вновь заявил, что Китай будет сотрудничать с Ираном и другими членами международного сообщества до тех пор, пока вирус не исчезнет. «Мы стоим рядом с Ираном и другими странами, чтобы укрепить и расширить сотрудничество в борьбе с пандемией», — отметил он.

Президент Рухани также высоко оценил позицию Китая в отношении незаконных санкций США, заявив, что сегодня мир находится в таком положении, когда все нуждаются в помощи друг друга, а не в том, чтобы некоторые [страны] накладывали «бесчеловечные» санкции на фоне COVID-19.

Он выразил надежду, что в сотрудничестве со странами, в том числе и с Китаем, когда-нибудь будет достигнут мир, свободный от санкций. «Безопасность в регионе и морские сообщения имеют большое значение для Ирана», — сказал Рухани, отметив, что опасные шаги США могут нарушить стабильность в Персидском заливе.