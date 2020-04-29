Тегеран, , 08:01 — REGNUM 27 апреля президенты Ирана и Хорватии в телефонном разговоре подчеркнули необходимость углубления отношений и сотрудничества между двумя странами в условиях охватившей весь мир вспышки коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 апреля.

Президент Ирана Хасан Рухани и его хорватский коллега Зоран Миланович выразили соболезнования народам двух стран, подчеркнув необходимость обмена опытом и возможностями в борьбе с COVID-19.

Рухани также осудил «незаконный и нелогичный» шаг США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановлению санкций, заявив, что данные меры бесчеловечны. «Иран ожидает, что европейские государства будут противостоять таким шагам и займут серьезную позицию», — отметил Иранский президент.

Президент Хорватии, в свою очередь, приветствовал развитие двусторонних отношений, заявив, что Иран как страна с древней цивилизацией и высоким статусом в регионе имеет особое значение во внешней политике Хорватии. Миланович назвал действия США по усилению санкций и давления на Иран в эти тяжелые времена бесчеловечными и неправильными.