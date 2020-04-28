Ямусукро, , 20:10 — REGNUM Суд в Кот-д'Ивуаре вынесли приговор Гийому Соро, бывшему лидеру повстанцев и кандидату от оппозиции на пост президента страны, 28 апреля сообщает агентство Reuters.

Согласно решению суда, Соро приговорен к 20 годам лишения свободы за коррупционные преступления. Также Соро обвиняется в попытке переворота, но суд по данному обвинению еще не проходил.

Адвокаты Соро называют процесс политическим. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара должен уйти в отставку в октябре, Соро считался сильным соперником вероятного кандидата от правящей партии Амаду Гона Кулибали.

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