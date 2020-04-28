Пекин, , 19:42 — REGNUM Заход американского корабля Barry в Южно-Китайское море — это провокация, заявил 28 апреля официальный представитель китайской армии Ли Хуаминь, пишет South China Morning Post.

Комментируя прохождение Barry возле Парасельских остров, Ли Хуаминь назвал действия США «провокационными» и идущими вразрез с «нормами международного права и суверенитета и интересов безопасности Китая».

В Пекине подчёркивают, что действия ВМС США в Южно-Китайское море контролировались китайскими вооружёнными силами в течение всего времени прохода корабля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Малайзия и Вьетнам (оспаривают принадлежность островов Спратли в Южно-Китайском море), а затем и США обвинили Китай «в провокациях» в отношении гражданских судов.

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