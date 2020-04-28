Чебоксары, , 19:35 — REGNUM В Чувашии темп прироста числа выявляемых пациентов с новой коронавирусной инфекцией выше среднероссийского уровня, но при этом «темпы роста за последний день стабилизировались». В то же время «остаётся сложной» ситуация с обеспечением коек аппаратами ИВЛ, массовая поставка оборудования ожидается в мае. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 апреля заявил на видеоосовещании под председательством президента Владимира Путина врио главы Чувашии Олег Николаев, давая оценку ситуации в республике.

Скриншот с видеотрансляции телеканала Россия 24

Руководитель Чувашии отметил, что в регионе развернуто 609 инфекционных коек для лечения пациентов с выявленным заражением новой коронавирусной инфекцией, что составляет 100% от установленного норматива.

«Кроме того, согласно вашему поручению, нами зарезервирована возможность дополнительного развёртывания коек. Если с кислородом у нас обстоит всё более-менее нормально, 426 коек завершим завтра обеспечением кислородом, то с ИВЛ пока ситуация пока остаётся сложной: 53 койки обеспечены, что составляет 24,9%. Но эпидситуация в регионе позволяет нам позволяет этими средствами выйти из положения», — доложил президенту Олег Николаев.

По его словам, к аппарату ИВЛ подключены восемь пациентов с COVID-2019. Для обеспечения учреждений здравоохранения аппаратами ИВЛ были «заключены все необходимые контракты». В мае ожидается поставка 145 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, в том числе первая партия поступит в начале мая.

«Также составлен чёткий план по маршрутизации аппаратов ИВЛ, которые имеются в других учреждениях здравоохранения в случае, если эпидситуация будет развиваться по неблагополучному сценарию», — сказал Олег Николаев.

Скриншот с видеотрансляции телеканала Россия 24



Руководитель республики также проинформировал, что в настоящее время в Чувашии официально выявлены 502 заражённых коронавирусом:

«И средний темп прироста чуть выше среднероссийского, 12,2%. Но при этом темпы роста за последний день стабилизировались. Здесь мы так же, как и все коллеги, держим под особым вниманием больных с внебольничной пневмонией — таковых у нас на сегодняшний день 70 человек. Кроме того, достаточно радостный момент для нас сегодня: мы выписали 38 человек как выздоровевших. И всего за этот период таковых было 97 человек».

Олег Николаев также заверил, что по поручению президента «не ослабляем внимание по иным сферам здравоохранения», обеспечивая в условиях перепрофилирования комплексом всей необходимой иной медицинской помощи.

«К слову, для нашей республики свойственна смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Текущая статистика показывает положительную динамику», — добавил руководитель республики, уточнив, что смерть от болезней сердца сократилась на 11,2%, от онкологии — на 8,2%.

«Мы с вами находимся в постоянном контакте. Спасибо за ваши идеи, предложения, которые прозвучали. Безусловно, всё будет учтено в работе», — резюмировал президент Владимир Путин, завершая заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства провёл онлайн-совещание с губернаторами и членами правительства, где обсудил ситуацию с коронавирусом.