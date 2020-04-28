Екатеринбург, , 20:45 — REGNUM Общественная палата Екатеринбурга не стала проводить внеочередное заседание по вопросу своего реформирования. Мероприятие планировалось на 29 апреля 2020 года.

Как передаёт ЕАН, заседание могли перенести по двум причинам. Во-первых, на собрании членов палаты у мэра Екатеринбурга Александра Высокинского было выражено несогласие с тем, что контроль над общественным органом перейдёт к гордуме.

Во-вторых, по данным издания, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил отложить все конфликтные вопросы до завершения борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в профильной комиссии гордумы одобрили реформу городской Общественной палаты. Однако ряд общественников и чиновников мэрии выступили против перехода ОП под крыло городской думы.

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