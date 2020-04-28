Москва, , 19:32 — REGNUM Ставить экономическое благополучие в приоритет перед здоровьем граждан недопустимо. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

«И ещё об одном нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас. В мире в целом, а порой и у нас в России звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. И это, конечно, очень, очень важно», — заявил Путин.

«Но что в этой связи предлагается? Предлагается, по сути, идти вперёд, перешагивая через всё и через вся, ни на кого и ни на что не оглядываясь. По сути, не брать в расчёт риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть — ну, пусть заболеет. Останется инвалидом или даже умрёт. Значит, такова его судьба», — продолжил президент. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый сам за себя, указал он.

«Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живём в XXI веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству», — подчеркнул президент.