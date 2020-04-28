Москва, , 19:32 — REGNUM Главным итогом сегодняшнего выступления президента России Владимира Путина можно считать появление относительно прозрачных сроков выхода из режима самоизоляции. Об этом заявил ИА REGNUM политолог Николай Евдокимов.

«Правительство РФ и региональные власти чётко осознают, что усталость населения от карантинных мер ставит под сомнение эффективность принимаемых управленческих решений, а жёсткая система штрафов вкупе с падением уровня доходов и, как следствие, уровня жизни рискует обвалить рейтинг власти — как федеральной, так и региональной. В этом отношении принятое решение о смягчении с 12 мая режима отвечает ожиданиям общества и является вполне логичным.

Николай Евдокимов Однако остаётся непонятным, каковы критерии выхода того или иного субъекта из карантинного режима. Фактически эти критерии не сформулированы, что оставляет регионам очень широкое поле для манёвра. По окончании пандемии это неизбежно поставит вопрос о механизме распределения власти между центром и субъектами в условиях кризисной ситуации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране начнется поэтапный выход из режима ограничений. Об этом глава государства сказал сегодня, 28 апреля, в ходе онлайн-совещания с губернаторами и членами правительства по ситуации с коронавирусом.

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