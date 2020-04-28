Ново-Огарево, Московская область, 28 апреля 2020, 19:27 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в период пандемии очень многие в мире начинают говорить о том, что надо смириться со смертями людей преклонного возраста от пандемии и вновь запустить экономику, чтобы избежать еще больших потерь. Российский лидер подчеркнул, что для нашей страны, всегда важнее будут люди и жизнь, а уж потом экономика.
Глава государства вновь привел исторические примеры. Путин вспомнил о древней Спарте, где по легенде, больных стариков сбрасывали со скалы. И хотя пока нет точных археологических подтверждений этому обычаю, тем не менее Путин отметил, что спартанское общество в итоге разложилось и потеряло свою государственность.
Также Путин привел пример из литературы — рассказ Джека Лондона «Закон жизни». В этом рассказе Лондон описывает племя инуитов, которое оставляло своих стариков, ставших обузой, умирать.
Глава государства заявил, что ныне живущие поколения в России учились у своих предков совсем другому.
Президент еще раз подчеркнул, что главное сейчас — это люди и их жизни, и он уверен, что так думает большинство.
Главное сейчас — сохранить людей, а с экономикой после пандемии удастся разобраться довольно быстро.