Ново-Огарево, Московская область, , 19:27 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в период пандемии очень многие в мире начинают говорить о том, что надо смириться со смертями людей преклонного возраста от пандемии и вновь запустить экономику, чтобы избежать еще больших потерь. Российский лидер подчеркнул, что для нашей страны, всегда важнее будут люди и жизнь, а уж потом экономика.

Глава государства вновь привел исторические примеры. Путин вспомнил о древней Спарте, где по легенде, больных стариков сбрасывали со скалы. И хотя пока нет точных археологических подтверждений этому обычаю, тем не менее Путин отметил, что спартанское общество в итоге разложилось и потеряло свою государственность.

Также Путин привел пример из литературы — рассказ Джека Лондона «Закон жизни». В этом рассказе Лондон описывает племя инуитов, которое оставляло своих стариков, ставших обузой, умирать.

«А старик отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код», — подчеркнул Путин.

Глава государства заявил, что ныне живущие поколения в России учились у своих предков совсем другому.

С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живёт тысячу лет. И сегодня они — главная опора нашей государственности. Мы получили их вместе с православием. Эти ценности лежат в основе и других религий народов России — ислама, буддизма, иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей, — сказал Владимир Путин.

Президент еще раз подчеркнул, что главное сейчас — это люди и их жизни, и он уверен, что так думает большинство.

Главное сейчас — сохранить людей, а с экономикой после пандемии удастся разобраться довольно быстро.