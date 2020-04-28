Москва, , 19:23 — REGNUM Заявления об ущемлении конституционных прав граждан в период эпидемии коронавируса часто звучат неуместно. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

«Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшее течение жизни — конечно, раздражают. Даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав», — заявил Путин.

В этой связи Путин напомнил, что именно лежит в основе принятых властью решений.

«Безусловная ценность современной цивилизации — это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. Мы обязаны её защитить. Для того, чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей и просто жил», — указал президент.

«Напомню также известную формулу: свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией, она, эта формула, более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную ничем не ограниченную свободу повышает выше интересов и свободы других людей, то сегодня от ставит под угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и, в определённом смысле, насилие над окружающим. Может привести к немалым бедам», — добавил он.