Анкара, , 19:12 — REGNUM О гибели 35 мирных жителей Сирии сообщили 28 апреля в турецком минобороны.

По данным турецкого военного ведомства, в городе Африне (провинция Халеб, Сирия) произошёл теракт, организованный курдами.

В городе была взорвана автоцистерна со взрывчаткой. Погибли как минимум 35 мирных жителей, свыше трёх десятков человек получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля курды заявили, что подерживаемые Турцией террористы совершили акцию в Африне, в результате которой пострадали шесть человек.

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